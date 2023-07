L'Hostal Càntut tornarà a la Fira Mediterrània de Manresa

El projectees tornarà a unir per segon any consecutiu a ladeper presentar l'a la Fira. Del 6 al 8 d'octubre, la capital del Bages acollirà tres dinars per cantar, amb les actuacions de, a més de la dinamització de membres del grupi de l'organització del Càntut. Els àpats tindran lloc ali les entrades es posaran a la venda divendres 28 de juliol al web de Fira Mediterrània La complicitat entre la Fira Mediterrània, el Càntut. Cançons de tradició oral i Germà Negre segueix generant propostes i col·laboracions en diverses línies. Enguany, després d'una reeixida primera edició amb, les dues entitats tornen a oferir l'Hostal Càntut a la Fira. Una proposta amb l'objectiu de recuperar i reinterpretar la vella pràctica deen hostals i tavernes, i seguir explorant i mantenint viu el llegat del repertori de cançons de transmissió oral.Durant el cap de setmana de la Fira es podrà participar en tres dinars per cantar, de la mà d'artistes vinculats a la música deque, fugint del seu format habitual de concert, oferiran actuacions eni combinaran peces populars i tradicionals amb el seu propi repertori. A més dels artistes, els dinars per cantar comptaran amb la dinamització de membres del grup de folk banyolí Germà Negre i de l'organització del Càntut.Les encarregades d'inaugurar l'Hostal Càntut a la Fira seran Clàudia García-Albea i Clara Colom, dues artistes dedicades al folk, exmembres de la banda(divendres 6 d'octubre a les 2 del migdia). La següent proposta anirà a càrrec de l'artista i activista aranesa Alidé Sans (dissabte 7 d'octubre a les 2 del migdia). Tancaran l'Hostal Càntut a la Fira el grup de música tradicional gallega Os do Fondo da Barra (diumenge 8 d'octubre a les 2 del migdia).Les entrades tenen un cost de 24,50 euros i es posaran a la venda el divendres 28 de juliol a les 10 del matí al web de la Fira Mediterrània. Inclouen l'actuació i el dinar al Bar Els Carlins (C/ de la Sabateria, 3-5, Manresa), amb un mateix menú per a cada dia. L', es recomana que els assistents siguin majors de 12 anys, i cal tenir en compte que es compartirà taula amb altres persones.