Aquest dijous es restableix l'itinerari de vianants ali alafectats, fins ara, per l'enderroc dels edificis on es construirà la futuraEl pas de vianants per aquests carrers es va tallar faquan va començar l'dels edificis del carrer Galceran Andreu, 6, 8, 10 i 12 i del carrer Codinella, 3.