Sant Vicenç de Castellet incorpora un nou director de Seguretat i dos nous agents a la Policia Local

L'Ajuntament deprioritza "reforçar la seguretat" aquest nou mandat amb majoria absoluta deamb unaque també vol millorar aspectes com la convivència, la generació d'oportunitats i la cohesió social al municipi. És per això que el consistori ha aprovat en el marc del ple de juliol la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Una de les primeres mesures de l'equip de govern serà l'ampliació de la plantilla de laamb dos nous agents els pròxims mesos.Aquest reforç del nombre d'agents, a través del qual el cos passarà a tenir un total de disset efectius, es potenciarà amb la incorporació d'unque assessorarà en la coordinació de totes les accions en aquesta àrea estratègica. Es tracta d'una nova figura a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que s'incorporarà a partir de setembre i que, segons assegura, compta amb una àmplia trajectòria al territori en l'àmbit de les polítiques públiques de seguretat.L'Ajuntament també preveu actualitzar lesi seguretat seguint els processos de regularització i legalització corresponents, adquirir un nouper a la gestió de la comissaria de la Policia Local i fomentar la formació dels agents. En paral·lel, també s'adquiriranper facilitar unes condicions laborals òptimes per al cos, es reforçarà laquan sigui necessari, tal i com es va fer amb èxit durant la Festa Major, i es treballarà per tenir una major col·laboració amb el cos deEn el marc del ple de juliol també s'ha aprovat una modificació de pressupost per incrementar algunes partides que ja no tenien crèdit i que calia donar-los sortida per diferents accions previstes com la promoció de la, els actes de commemoració del centenari de l'estrena dela Sant Vicenç de Castellet o unaque doni vida al municipi i al seu teixit comercial.