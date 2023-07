Afectacions de trànsit a la carretera de Santpedor per la segona fase d'obres a la xarxa d'aigües

L'Ajuntament deha informat que a partir del proper dillunsiniciarà la segona fase de les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable a laentre els carrers Creu Guixera i Sant Antoni Maria Claret.A causa d'aquestes obres esde carretera de Santpedor en direcció a plaça Mallorca des del carrer Sant Antoni Maria Claret i es mantindrà el sentit de circulació en direcció a plaça Bonavista. Els vehicles que circulin per carretera de Santpedor en direcció a la plaça Mallorca es desviaran pel carrer Sant Antoni Maria Claret i Pare Clotet per accedir a la carretera de Vic.També es mantindran lesmentre es realitzin els treballs de reposició dels paviments en el tram entre plaça Mallorca i carrer Creu Guixera. Un cop finalitzats els treballs de pavimentació es restablirà el trànsit habitual en aquest tram de la carretera de Santpedor.El serveien la Línia 8 Perimetral - Estacions (direcció RENFE) es veurà afectat pels desviaments de trànsit establerts. Consulteu les afectacions del servei a través del web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.L'accés de vehicles a l'es mantindrà pels vehicles que circulin per la carretera de Santpedor en direcció a plaça Bonavista, o bé pel carrer Maternitat d'Elna.