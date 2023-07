P3 Logistic Parks construirà una nau de 33.000 m2 a Sant Fruitós

Sant Fruitós, una zona estratègica per a la distribució catalana

, inversor patrimonialista, promotor i propietari d'immobles logístics paneuropeu, construirà unamb una superfície total de 33 000 m2 al polígon industrial de la carretea de Berga de, en la parcel·la que delimita entre els carrers de l'Aigua d'Ors, de la Riera Gavarresa i de Perafita, a tocar de l'Eix Transversal a l'altra banda de l'aeròfrom.En concret, la nau comptarà amb un magatzem de 32 000 m2 i unes oficines de 1250 m2. Aquest desenvolupament contribuirà, en moments d'incertesa com els actuals, a millorar els baixos nivells dea la demarcació de Barcelona, amb les millors instal·lacions en termes d'aprofitament de l'espai, operativitat i eficiència energètica.Ubicada en, els treballs de construcció d'aquest actiu començaran el primer trimestre de 2024 i acabaran a principis de 2025. Així mateix,, consultora immobiliària especialitzada en inmologística, serà l'agent comercialitzadora i encarregada de buscar l'inquilí.Les instal·lacions estaran ubicades en unai han estat projectades per prestar. Aquest actiu, concebut com un espai d'una sola planta, tindrà una alçada lliure d'11,5 metres, major que altres naus de característiques similars, amb l’objectiu de millorar l'aprofitament dels espais. La nau comptarà a més ambL'actiu logístic estarà dissenyat per complir amb l'estàndard de qualitat, una exigent acreditació que garanteix la sostenibilitat de la nau. Així, tot el recinte estarà equipat ambi comptarà amb unaamb una potència de 310 KW.D'aquesta manera, P3 Logistic Parks aposta per una zona clau pel seu elevat impacte en la logística catalana i espanyola, així com al sud de França. P3 ha comptat amb l'assessorament de Savills España ien tots els aspectes legals i tècnics de l'operació, respectivament.La nau es projectarà al municipi de Sant Fruitós de Bages, en ple corredor del Mediterrani i a només 60 km de Barcelona. Amb connexions directes a lai proximitat a vies com l'i l’, l'empresa considera que Sant Fruitós és una localització logística estratègica per la seva proximitat alsi als, així com per la capacitat de distribució regional a Catalunya i sud de França.