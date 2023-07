L'Ajuntament de Castellbell rescindeix el contracte de lloguer del nou local de la Guàrdia Municipal

Pagaments pendents

Actuació necessària

L'Ajuntament deha decidit rescindir el contracte de lloguer del local que havia d'acollir les dependències de la, al carrer Joan Grau, de manera consensuada amb la propietat. La recessió del contracte serà efectiva el proper dilluns 31 de juliol. El contracte de lloguer rescindit estava vigent des de l'1 d'abril de 2023, tenia una durada prevista de cinc anys i suposava un cost mensual de 665,50 euros. A aquest cost de lloguer, calia afegir-hi el cost de dues places de lloguer per als vehicles per un import de 100 euros mensuals.Per tant, els contractes de lloguer per aquests 5 anys previstos ascendirien a 45.930 euros, IVA inclòs. A aquest lloguer, s'havia d'afegir el cost de lesdel local als requeriments dels, amb un pressupost aproximat de 5.000 euros per a l'adquisició d'equips de seguretat, mobiliari i informàtica.L'Ajuntament, tot i que tenia vigent el contracte de lloguer des de l'1 d'abril encaravençudes. Aquest import pendent de pagament, ascendeix a 2.662 euros, IVA inclòs. La delicada situació de laha fet que l'equip de govern hagi pres aquesta decisió i, en paral·lel, hagi encarregat unaper avaluar el cost d'arranjar l'dels Vigilants Municipals, que és propietat de l'Ajuntament i queda ubicat al costat de l'. Cal tenir en compte que el local actual disposa de dues places d'aparcament tancades.La posada al dia de l'actual local constaria de tasques de climatització, refer el lavabo i la dutxa, sanejar humitats, pintar, reparar el sostre, renovar mobiliari del vestuari i canviar la porta d'accés al local amb la voluntat d'dels Vigilants Municipals. El cost aproximat, segons la memòria valorada dels, és de 17.937 euros més IVA. Cal remarcar que fins el dia d'avui, aquest local no ha disposat ni de calefacció ni d'aire condicionat i presenta problemes importants d'humitat, a més d'unes condicions d'habitabilitat força degradades.L'arranjament d'aquest local ha estat una reivindicació històrica del cos de Vigilants Municipals. Per impulsar la millora de les seves condicions de treball, es va realitzar una visita amb la presència dels serveis tècnics de l'ajuntament, els propis vigilants i alcalde i regidors. Amb aquesta decisió esdel personal de l'Ajuntament, utilitzant equipaments municipals ja existents, sense comprometre econòmicament -en un futur- el funcionament de les instal·lacions d'aquest servei i, a més suposa un estalvi de 29.225 euros en els propers 5 anys.