Anjo Valentí continuarà sense participar en actes institucionals presidits per l'estelada

Tot i haver entrat al govern municipal, elcontinuarà sense participar en els actes institucionals de l'Ajuntament que estiguin, principalmentque se celebra a la plaça amb el mateix nom, al Passeig, i que des de 2013, per una moció aprovada en ple, està presidida per una bandera independentista.D'aquesta manera, el cap dela l'Ajuntament,, mantindrà el posicionament que ja va prendre aquell any, quan els socialistes eren a l'oposició. Així ho ha explicat en nota de premsa el PSC de Manresa davant de la tornada de l'estelada als espais públics després de les dues darreres campanyes electorals Per als socialistes, la presència d'estelades a l'espai públic "" i és "·, segons algunes sentències que apunten en el comunicat. Anjo Valentí, però, defensa que l'acord de govern "no afecta" aquesta decisió perquè és uni en els punts que superen l'àmbit local, els socis tenen llibertat de posicionament,