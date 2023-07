La Lliga Endesa començarà el cap de setmana de 23 i 24 de setembre

Laha publicat aquest dimarts el calendari de dates de les seves competicions sense que encara no se sàpiguen quins seran els emparellaments de cada jornada. La temporadacomençarà el cap de setmana de 16 i 17 de setembre amb la disputa de laa Múrcia sense la presència del. Els bagencs començaran la competició estatal una setmana més tard. Serà el 23 o 24 de setembre.La Lliga Endesa començarà amb unja que les tres primeres jornades es disputaran en només una setmana de diferència. La segona jornada seràcom ja ve sent habitual. Una de les novetats serà l'absència de lesdel mes de novembre.Elacabarà la primera volta i se sabran els equips que jugaran la fase final de la copa del rei que es disputarà a Màlaga entre el 15 i el 18 de febrer. Posteriorment, hi haurà la única interrupció de la Lliga Endesa per culpa de les seleccions. D'aquesta forma, els equips que no juguin la Copa tindran dos caps de setmana lliures. Reprendran l'activitat el 2 o 3 de març i ja no pararan fins el 12 de maig. Acte seguit començaran unsque s'allargaran com a màxim fins el dia 17 de juny.