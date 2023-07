L'Ajuntament inicia una ronda de visites a tots els barris de Manresa

Representants del govern municipals dehan iniciat aquesta setmana, al barri de Les, una ronda de visites a tots els barris de la ciutat. L'objectiu és reunir-se amb els representants de lesi altres persones dels barri, escoltar les seves demandes, i també trepitjar laper prendre nota de les actuacions de millora més necessàries. El govern té intenció de visitar abans de final d'any tots els barris i incrementar el pressupost destinat a la millora de la via pública.La primera de la ronda de visites als barris ha tingut lloc a les Cots-Guix-Pujada Roja. Per part de l'associació veïnal, ha participat a la trobada la seva presidenta,, i altres membres de la junta i veïns i veïnes del barri. Per part de l'Ajuntament, hi ha estat presents l'alcalde de Manresa,, i regidors i regidores de diverses àrees: Presidència, Drets Socials i Persones Grans,; Via Pública i Ciutat Intel·ligent,; Urbanisme i Mobilitat,, i Acció Comunitària,El govern municipal continuarà les trobades les properes setmanes i mesos fins haver completat tots els barris abans de finalitzar l'any amb l'objectiu d'interactuar directament amb els veïns i veïnes i comprovar els punts de la via pública que necessiten intervencions. En l'acord de govern subscrit a inici del mandat, els grups signants van manifestar la voluntat d'destinat a la via pública per abordar renovacions ambicioses de voreres i calçades, promoure un millor manteniment general de carrers, places i espais públics aplicant més intensament criteris d'accessibilitat i de perspectiva de gènere, i tenir uns barris més endreçats.