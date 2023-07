Estima la Nit torna per la Festa Major de Manresa per prevenir agressions sexistes i consum de risc d'alcohol

Divendres 25 i dissabte 26, de 22:30 h a 3:30 h, al carrer Sallent i a la plaça Fius i Palà.

L'tornarà a posar en marxa aquestala campanyaadreçada a prevenirdurant la Festa Major, així com a prevenir el. Aquest any hi haurà dos, un Punt, 25 Àngels de Nit i tota una campanya informativa adreçada al jovent, així com als bars i locals d'oci de la ciutat per prevenir i saber com actuar en cas d'agressió.Estima la Nit comptarà aquest any amb dos Punts Lila i un Punt Àngels de Nit. Els Punts Lila s'ubicaran en els següents emplaçaments:El Punt Àngels de Nit, per la seva banda, s'ubicarà a:Paral·lelament a aquests espais, cada nit un grup derecorrerà les zones de festa per detectar possibles agressions sexistes i informar sobre els riscos del consum d'alcohol i altres substàncies. Repartiran aigua,, materials que també es repartiran des dels Punts Lila, entre altres materials informatius i de sensibilització per unes festes més segures i responsables. Com a acció addicional, s'instal·laran fonts d'aigua en punts on hi ha actes programats per tal de potenciar la ingesta d'aigua entre el jovent.L'Ajuntament de Manresa ha enviat aon es ven alcohol una carta recordatori i de conscienciació per tal que no en venguin a menors d'edat. També se'ls facilitarà cartells de la campanya Estima la Nit, així com del circuit a seguir en cas que una persona se senti agredida. Precisament, just abans de la Festa Major, el personal de barra que ho desitgi, juntament amb altres agents que participen de la festa, rebran una formació sobre Dispensació responsable d'alcohol i circuits establerts en casos d'agressions. Els establiments del centre de la ciutat ubicats a prop d'espais on es desenvolupa la festa se'ls identificarà amb el vinil Establiment segur.La campanya Estima la Nit és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa liderada per les regidories de, amb la col·laboració de les regidories dei de. Per al bon desenvolupament d'Estima la Nit, aquesta setmana diferents representants del consistori s'han reunit amb, les entitats(Punts Lila) i(Punt Àngels de Nit), Àngels de Nit iper tal de presentar-los la campanya 2023 i poder actuar de forma coordinada.Durant la Festa Major, es farà una campanya comunicativa a través de les xarxes socials de la Festa Major, que es replicarà també a les xarxes de l'Ajuntament de Manresa amb l'etiqueta #estimalanitmanresa. Des de xarxes, es difondranprotagonitzats per persones dels bars i establiments del nucli antic que aconsellaran sobre consum responsable i es donaran a conèixer com a establiments segurs. També es publicarà informació actualitzada relacionada amb la festa nocturna i els serveis d'Estima la Nit.La campanya també estarà present a la pàgina web i al programa de la Festa Major, així com als carrers de la ciutat en forma de cartells en diferents formats.Elserà gratuït del divendres 25 al dilluns 28 d'agost de les 10 de la nit fins a les 4 de la matinada. També hi haurà horaris especials de Festa Major. En el cas de la línia 5 Sant Pau – Viladordis, aquest horari començarà a les 9 del vespre els dies 25 i 26 i a les 8 del vespre, els dies 27 i 28; a les línies 6 i 7 - Festius Balconada i La Parada, el servei especial començarà a les 10 del vespre, i a la línia 705 Manresa – El Xup, a les 11 de la nit.En el transcurs de la Festa Majorper generar més sensació de seguretat a la Baixada Jueus, 7; carrer del Bisbe, 1; carrer Botí, 3; carrer de la Canal, 5; Puigmercadal-Canal, 6; carrer Sant Pere, 4 i Sant Ignasi Malalt, 2.