La residència de la gent gran de Sant Fruitós comptarà amb deu noves places concertades

L'ha aprovat en el ple d'aquest mes de juliol la signatura d'un conveni amb el Departament dede la Generalitat per a la prestació del servei de deu noves places de residència assistida per a gent gran dependent al centreAquest mateix conveni també estableix que la residència comptarà amb tres noves places de, que entraran en vigor aquest mateix any, i continuaran durant el 2024.La darrera adjudicació deal municipi va ser l'any 2017, quan el Departament va atorgar-ne set. Amb aquest nou conveni l'equipament santfruitosenc disposarà de disset places públiques.Les places concertades volen donar resposta a les necessitats de ladel municipi que no disposen dels recursos econòmics necessaris per assumir el cost d'aquest servei. Les places públiques en centres concertats són aper a l'usuari i la Generalitat assumeix la diferència de cost de la tarifa de cada centre.Aquesta sol·licitud de conveni ha estat aprovada amb els vots a favor de tot el plenari.