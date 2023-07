Obre portes la nova comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages

Aquest dimecres han entrat en funcionament les noves dependències de laa la nova comissaria, ubicada alcantonada amb el carrer Arquitecte Gaudí, a tocar de la plaça Onze de Setembre, un punt cèntric del municipi.L'espai on s'ha instal·lat la nova seu policial ha estat objecte d'unaa les seves necessitats amb la distribució i la ubicació dels diferents elements necessaris per fer-lo operatiu i funcional tant per als agents del cos com per als ciutadans que han de ser atesos.Continuaran operatives les mateixesque fins ara, el 93 878 64 64 i el 696 99 77 26 i l'adreça deDurant el mes de setembre s'aquest nou espai i es farà una jornada de portes obertes per a tota la ciutadania.