Mig miler llarg de persones s'han format al CAE durant el primer semestre de l'any

El primer semestre del 2023 tanca amb un total de 512 alumnes a l'escola de formació del, en què els cursos d'especialització en l'(monitors, directors i premonitors d'activitats de lleure) continuen sent els més demandats per part dels alumnes i, alhora, esdevenen les formacions que més hores de dedicació i presencialitat requereixen.En aquest sentit, lessón summament positives, superant en més de la meitat dels casos (60%) la nota de 4,5 sobre 5 punts en els formularis de satisfacció que responen els alumnes després de cada formació. Quant als docents i les entitats sol·licitants de l'escola de formació, la valoració resultant és de 4,6 sobre 5 punts.Cal remarcar que el 80% de les accions formatives han estat en modalitat, mentre que en el mateix període del 2022, no van arribar al 55%. El sistema híbrid i la modalitat 100% en línia ocupen el 20% restant de les formacions. Aquesta dada reafirma l'aposta per un ensenyament vivencial, creant vincles més sòlids entre les figures d'alumne i formador, i entre els mateixos alumnes, garantint així un aprenentatge més proper i individualitzat d'acord amb els valors i el tarannà de l'entitat.Seguint la línia dels últims estius, la formació d'continua sent la proposta amb més demanada als juliols. Enguany, 64 joves d'entre 16 i 18 anys han participat en alguna de les quatre formacions que s'han realitzat a Manresa, Sant Vicenç de Castellet o Rellinars.El CAE encara d'aquesta manera el període de vacances (del 29 de juliol al 20 d'agost) amb la mirada posada en l'inici deli en les noves formacions programades de cara al darrer semestre de l'any, com per exemple el de vetllador, director de lleure tardor, tècniques de relaxació i eines de coaching. En relació a les formacions de gestió associativa, amb la participació activa de l'Ajuntament de Manresa, els cursos restants es duran a terme al llarg del mes d'octubre i novembre, incloent-hi les sessions de: fiscalitat bàsica per a associacions, Comunicació i assertivitat en el voluntariat, com justificar una subvenció i com fer la memòria de l'entitat.