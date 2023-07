La Plataforma lamenta la «manca de formalitat» amb les noves places concertades de residència a Manresa

Lade Manresa lamenta la "manca de formalitat" demostrada pera l'hora de fer públic el nombre de novesde residència a la ciutat, que ha de determinar, "segons assegura el govern municipal", la decisió que es pren respecte de la construcció de laLa Plataforma recorda que en una reunió de juliol de 2022, responsables d'de les dues administracions els van traslladar que abans d'acabar l'agost ja es coneixeria aquesta xifra. El maig d'enguany es va repetir la reunió, i els responsables polítics els van traslladar que no es podia prendre una decisió sense conèixer de quantes places concertades es disposaria.Ara, la Plataforma denuncia que aquest passat 12 de juliol, en una reunió amb responsables delsdel nou govern municipal, els van assegurar que en dos dies es coneixeria la xifra, però n'han passat catorze sende que se'n sàpiga res.Representants de la Plataforma es van reunir el passat 12 de juliol amb els representants de les tres formacions al gobern,i la regidora de Drets Socials,, per posar-se al dia dels compromissos delaprovat el darrer mandat i en van sortir "molt decebuts". Els representants de la gent gran denuncien que a la reunió va haver-hi "bones paraules però" per a cada un dels punts.La Plataforma assegura trobar-se "atònita" davant "l'espectacle de veure com les dues administracions, governades per el, son incapaces de asseure's, junt amb la Plataforma, per tal de definir un full de ruta conjunt que ens porti a garantir la posta en marxa d'aquesta nova residència en el curs de l'actual mandat". Així mateix, consideren que l'actual situació denota "una falta imperdonable de responsabilitat" cap a la gent gran.