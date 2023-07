Pedro Martínez: «Felicito els jugadors per la seva implicació»

Pablo Prigioni i Facundo Campazzo agraeixen la invitació de la Federació Catalana

, seleccionador de Catalunya, estava molt satisfet de l'experiència viscuda al Nou Congost . En un to relaxat, ha comentat que "quan tingui nets els explicaré que un dia vaig ser seleccionador català". El tècnic ha volgut felicitar els seus jugadors per la implicació que han mostrat per ser presents en l'històric partit contra l'Martínez ha destacat l'ambient viscut i ha lamentat no haver pogut preparar el partit amb les millors condicions possibles. El combinat català ha estatenfront les gairebé dues setmanes que porta el rival preparant-se conjuntament. El seleccionador català també ha tingut un record per a Salva Maldonado que era qui en principi havia de dirigir el partit Esportivament, Martínez ha destacat el bon començament de Catalunya, per després lamentar ladel seu equip. Elde l'equip argentí ha estat determinant tot i la millora de Catalunya a la segona part.ha estat el jugador català escollit per fer declaracions i ha volgut agrair a lal'organització del partit. L'escorta delha fet una valoració del partit similar a la del seu entrenador, però ha assegurat que li agradaria repetir l'experiència.Tant el seleccionador argentí,, com el bases'han mostrat molt agraïts per ser els convidats al partit del centenari ja que els ha servit com a primera prova en la preparació dels sud-americans de cara al. Ho han considerat com una gran prova davant uns jugadors farcits de talent.