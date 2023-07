Ampli desplegament d'emergències i trastorn en el trànsit per una fuita de gas a la plaça Bonavista

La part nord-oet de la plaça Bonavista tallada al trànsit. Foto: Pere Fontanals

Elha patitaquest dimarts al vespre a lade Manresa per lesque han hagut de prendre la Policia Local i elsper unaen una canonada soterrada de la vorera entre el passeig Pere III i la carretera de Santpedor, just davant de la sucursal del BBVA on s'hi porten a terme unes obres durant el dia.L'avís de la fuita ha arribat apoc abans de 3/4 de 9 del vespre i ràpidament s'hi ha desplaçat una patrulla de laque ha confirmat l'olor de gas. La fuita era en una canonada soterrada, però que en aquests moments està al descobert en un forat producte d'unes obres que s'hi estan portant a terme al llarg del dia, tot i que protegit per unes tanques.Des seguida han arribat els Bombers que han fet la, que ha donat positiva, tot i que a cinc metres d'altura ja donava negativa. De seguida, la Policia Local ha aïllat la zona i s'haa mitja rotonda des de laen sentit centre ciutat i el tram de laque hi enllaça, de manera que no han circulat cotxes, tampoc, d'entrada alde baixada. El trànsit que arribava a la plaça provinent del Passeig de pujada o de la carretera de Vic en sentit sortida de la ciutat, era desviat per la. A més, han invalidat amb cons el carril interior de la rotonda de manera que només s'hi podia circular per l'exterior.Aquestes mesures preventives han provocata les vies d'accés a la rotonda i a la sortida per la carretera del Pont de Vilomara. També s'ha impedit ela prop de la zona afectada, de manera que la gent que circulava pel carrer a aquesta hora d'estiu a seguit amb expectació l'evolució de les actuacions des de la part contrària de la plaça.Mentrestant, els Bombers, que hi han desplaçat tres vehicles, han actuat des de l'interior del sot d'obra i han confirmat que la, però que calia avisar la, que s'ha fet càrrec de la intervenció.