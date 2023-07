L'organista de l'abadia de Westminster, protagonista del tercer concert del Festival Orgue de Montserrat

L'organista de l'(Regne Unit),, serà a Montserrat el dissabte 5 d'agost, per protagonitzar, a partir de les 9 del vespre, el tercer concert del(FIOM) 2023, juntament amb el conjunt vocal. Serà una nova manera de gaudir de l'de la basílica, que en aquest cas estarà acompanyat der(violí),(piano) i(violoncel). L'entrada serà lliure.Peter Holder és l'organista principal dels serveis litúrgics diaris, que se celebren a l'abadia londinenca –recentment, va tocar en la cerimònia de coronació deldel-. És el director adjunt del cor i col·labora amb l'organista i director del cor de Westminster,, en la formació dels membres de la coral. Com a solista, ofereix concerts arreu del món i participa en programes de ràdio i televisió de la. És professor d'orgue a lai, des del 2016, n'és membre associat.El Tempus Trio neix de l'anhel d'explorar el gran repertori per a piano trio i, paral·lelament, cercar unper continuar desenvolupant la literatura de la seva formació. Els crítics l'han descrit com una de les formacions de cambra més prometedores de la seva generació; han cultivat importants èxits en diferents concursos i certàmens internacionals. La seva trajectòria professional engloba unaque es materialitza en importants màster classes i festivals europeus. Durant la temporada 2020-21 van ser, grup resident seleccionat per l'(AiE). Actualment, gaudeixen de ser els artistes residents deEl concert del proper dissabte 5 d'agost presentarà una estructura de tríptic encetat amb una peça deper a orgue sol, posteriorment un trio del compositor rus(1906-1975) -excloent-hi l'orgue-, i acabant amb el conegut Triple Concert de(1770-1827), obra de l'any 1804 per a violí, violoncel i piano solistes, i orquestra, però que en aquest cas estaran acompanyats per l'orgue en una versió on aquest instrument farà les funcions d'orquestra en una adaptació escrita pel mateix Holder.Tots els concerts del FIOM 2023 es podran escoltar en directe a través de Montserrat Ràdio . I les TV de La Xarxa (TV locals de Catalunya) emetran el concert del dissabte 5 d'agost el proper 27 d'agost, a 2/4 d'11 de la nit; mentre que el del 19 d'agost té prevista la seva primera emissió el 3 de setembre, també a 2/4 d'11.