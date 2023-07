Rosalía i Rauw Alejandro trenquen. Qui es queda la casa modernista de Manresa?

Tras anunciar su compromiso en marzo, Rosalía y Rauw Alejandro ponen fin a su relación amorosa. Los detalles. https://t.co/MfAh2OqtEb — People En Español (@peopleenespanol) July 25, 2023

Què passa amb la casa modernista de Manresa?

una de les parelles més populars del moment dins de la indústria musical i que el 2022 van comprar una casa modernista a, trenquen la seva relació, segons ha informat la revista People. L'i el cantanthavien anunciat en diverses entrevistes i a través de xarxes socials que es, però segons fonts del mitjà citat, ara han deciditLa suposada ruptura de la parella que portava junta des de feia tres anys, arriba just en el moment en què Rosalía posava punt final a la seva gira . La cantant va fer l'últim concert deel passat dissabte, davant de 55.000 persones.Els dos artistes havien publicatdurant aquest any: Beso, Vampiro i Promesa. Totes elles han tingut grans èxits i tenen una particularitat: cada cançó per, que finalitzen amb una promesa d'amorSi es confirma aquesta ruptura, com quedarà la situació de, la casa modernista de 1905, obra de l'arquitecte manresà, a la capital del Bages que van adquirir a primers de 2022? La casa es troba en una finca de 30 hectàrees de terreny a l', i té una protecció integral després de ser declarada per l'Ajuntament(BCIL). La compra de la casa i la finca va tenir un preu d'1.870.000 euros amb les despeses a part. Com va avançar NacióManresa en el moment de la compra, la propietat està a nom únicament de Rauw Alejandro , de manera que, en principi, hauria de ser elqui en mantingués el gaudí o, per defecte, la posés a la venda.