Guardiola i Estiarte parlen sobre com exercir el lideratge des dels valors en la presentació de la seva Càtedra

Una conversa sobre lideratge i valors

Vincular el rigor acadèmic amb la pràctica professional

Dos referents de primer nivell a la direcció

Els valors inspiren el lideratge, que ha d'estar al servei de l'equip i de l'organització i, en darrer terme, s'ha d'orientar a un propòsit. Aquesta és la idea que hi ha darrere el model de lade lai la filosofia que ha guiat la trajectòria dels seus directors,Tots dos la van compartir amb, director acadèmic de la Càtedra, i amb, que n'és el subdirector, en una conversa enregistrada la setmana passada a Manchester. El resultat s''ha fet públic aquest dimarts en el marc de l'acte de presentació de la Càtedra celebrat a la, seu del campus Manresa de la UVic-UCC, en format híbrid presencial-en línia.En primer lloc, els dos directors acadèmics de la Càtedra, Valentí Martínez i, han presentat el seu model conceptual inspirat en una alineació tipus 4-3-3 d'un equip de futbol sobre el terreny de joc, una alineació que es completa amb el porter i el dotzè jugador, el públic. Aquest recurs esportiu permet fer diferents lectures sobre els valors que impacten en el, tant en clau organitzativa com també personal. Igualment, els dos directors acadèmics han donat compte de les línies de treball de la Càtedra que prendrà forma, a partir del proper setembre, ambadreçada a diferents col·lectius,de mig i gran format, a més de la generació deescrits i gamificats per a la difusió del lideratge en valors. També, s'ha fet públic el web de la Càtedra que recull la informació bàsica de la Càtedra de Lideratge en Valors i que pretén ser punt de contacte amb totes les persones que estiguin interessades en la seva activitat, el primer número de la seva revista i el vídeo de llançament, que recull el suport de diferents persones de diferents àmbits a l'esperit i objectius de la Càtedra.Amb tot, un dels moments centrals de l'acte de presentació de la Càtedra ha estat l'entrevista que la setmana passada es va enregistrar aentre Valentí Martínez, Albert Estiarte, Manel Estiarte i Pep Guardiola amb el lideratge i els valors com a fil conductor. Pep Guardiola ha explicat que li agrada voltar-se de bones persones, que el facin riure. "Vull gent al meu costat que em faci feliç", ha dit, i, com a líder, intenta ser també aquestcap als que té al costat. D'altra banda, Guardiola ha fet referència a l'error de relacionar directament lideratge i èxit. "Al nostre món, hi ha un, però, en realitat, no ets millor només pel fet de guanyar. Importa com ho fas". Manel Estiarte ha definit el líder com la persona que "sap convertir allò que és complicat, més fàcil. Es tracta que el que tens a prop pugui fer la seva feina ben feta perquè tu l'ajudes".En la seva intervenció, el director general de la Fundació Universitària del Bages i director acadèmic de la Càtedra, Valentí Martínez, ha dit que és un dia "important, perquè després de dos anys de feina, es posa en marxa aquesta Càtedra, que lliga amb la trajectòria de la institució, que sempre ha teixit aliances, que acumula un llarg bagatge en la formació del lideratge i que és una organització molt vinculada als valors". En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el rector de la UVic-UCC,, que ha destacat el "compromís social i territorial de la Universitat que fa del tot coherent la creació de la Càtedra". Una càtedra que ha assegurat que tindrà èxit per la vàlua de les persones que són al capdavant d'aquest projecte.La codirectora acadèmica de la Càtedra, Carlota Riera, que també ha vinculat el treball que es farà a la Càtedra amb unque forma part de l'essència d', ha avançat que entre les primeres activitats que es faran hi haurà unaque anirà a càrrec de Valentí Martínez en el marc deli un espectacle divulgatiu que tindrà lloc al. Aquestes dues activitats es faran durant el mes de setembre.En l'acte ha intervingut també l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages,, que ha agraït a la Universitat que continuï "acumulant dies emocionants que ens engresquen". Aloy ha dit que la institució és un exemple del treball en equip i des dels valors i ha aprofitat la seva intervenció per agrair a Pep Guardiola i a Manel Estiarte que hagin acceptat estar al capdavant de la Càtedra.La Càtedra de Lideratge en Valors ha estat impulsada per la Fundació Universitària del Bages (FUB), va ser aprovada pelde la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), en data de 23 de novembre de 2022, i ratificada pel Patronat de la FUB, el 14 de desembre, i pel de la, el 20 de desembre.Les càtedres universitàries són un instrument per apropar eli el professional i per facilitar lai experiència de l'un a l'altre. La de Lideratge en Valors neix amb la voluntat de crear les condicions perquè les organitzacions, els equips i les persones utilitzin el lideratge per promoure canvis positius en l'entorn, especialment des de l'empresa, la salut, l'educació i l'esport. Treballarà en línies diferents:sobre lideratge ètic basat en valors, la docència, la formació, la consultoria i la divulgació, així com el foment d'espais de reflexió i debat i també de la sensibilització de la ciutadania.Pep Guardiola és exjugador de futbol i actualment entrena el primer equip de futbol del. Persona de reconegut prestigi a l'àmbit esportiu, va rebre la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya, el 2011, per la seva capacitat per transmetre els valors de "l'esportivitat, el treball en equip, l'esforç i la superació personal". Manel Estiarte és exwaterpolista i membre del cos tècnic de Pep Guardiola al Manchester City. Ha estat olímpic en diferents ocasions i va formar part del. Va rebre el Premi Príncep d'Astúries dels esports, el 2001, per la seva trajectòria esportiva exemplar.Albert Estiarte és metge de les seleccions estatals de waterpolo, amb les quals ha estat vuit cops olímpic, director adjunt de lai Medalla al Mèrit Esportiu de l'Ajuntament de Manresa. Valentí Martínez és doctor en Psicologia, expert en lideratge i direcció de persones i equips, formador i consultor nacional i internacional i director general de la Fundació Universitària del Bages. Carlota Riera, doctora en Psicologia social, ha desenvolupat la seva trajectòria professional i acadèmica en àmbits com el lideratge i la innovació transformativa i, actualment, és la directora de desenvolupament corporatiu de la Fundació Universitària del Bages.