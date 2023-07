Gairebé 1.300 persones han assistit als concerts del Sons del Camí de Manresa

L'any 2022, un any de xifres rècord

El cicle de músiques amb ànimadeha tancat la seva desena edició amb gairebé 1.300 espectadors en el conjunt dels sis concerts programats, la qual cosa suposa una mitjana de més de 200 espectadors per concert. Aquestes dades mostren la consolidació del cicle respecte a l es edicions anteriors a l'any de 2022, en què el nombre total d'espectadors havia rondat els 1.200.Aquest any, Sons del Camí ha estabilitzat la mitjana i el total d'espectadors del cicle amb una variada programació que ha inclòs noms de proximitat amb projecció, com, música clàssica amb la violinista, i noms destacats de la cançó d'autor catalana, com Judit Neddermann . Aquest últim va exhaurir les 650 entrades disponibles a l'aforament del, un espai emblemàtic que el cicle ha recuperat enguany i ha adequat per als concerts de major format, al costat d'altres espais amb petjada ignasiana, com els Jardins i el Santuari de laAixí, Sons del Camí ha arribat al 2023 plenament consolidat en l'oferta cultural d'estiu a Manresa i entre el públic manresà i, també, de. Això queda palès en el fet que un 62,50% dels assistents van ser espectadors de fora de la ciutat de Manresa, superant el 50% marcat en la novena edició. En el cas concret del concert de Joan Dausà, el percentatge de públic de fora de la ciutat va ascendir a un 70%: un 20,1%, de poblacions del Bages i un 49,9%, provinents de fora de la comarca, ja sigui de les comarques de la Catalunya Central o de la resta dei delL'edició passada, l'any de commemoració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, Sons del Camí va assolir lade 3.800 espectadors. Va ser una edició especial, on es van programar nou concerts, entre els quals, hi havia la presència d'una artista internacional com, que va omplir l'interior de la Basílica de la Seu, o un concert extra adreçat a públic familiar amb, que va exhaurir les 1.500 entrades disponibles poques setmanes després de posar-se a la venda.Nascut del projecte, Sons del Camí, el cicle de músiques amb ànima en espais amb petjada ignasiana, està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i la, compta amb el suport de la Fundació La Caixa i la col·laboració de la Cova de Sant Ignasi.