Llum verda a la via ciclista que unirà Sant Fruitós amb Manresa per la Rosaleda

La Comissió Territorial d'de la Catalunya Central ha aprovat de forma definitiva el projecte per a la construcció d'una novaa Sant Fruitós de Bages, paral·lela a la N-141c, pel marge sud, que unirà el nucli amb el barri dei ambAquesta nova via serà de gairebé 1 km de recorregut i formarà part de la via ciclista que unirà en un futur els nuclis dei Sant Fruitós amb Manresa, passant pelAquest projecte transcorrerà en major part per. El primer tram de carril bici s'iniciarà en un pas de vianants i continuarà per la part baixa del talús de la rotonda existent a la carretera N 141c amb ús compartit amb els vehicles agrícoles que permetrà accedir als camps de conreu. Aquest primer tram es preveu amb un paviment de formigó i després es construirà amb pavimentació tova i alguns murs de pedra seca, per salvar el desnivell.Es proposenper travessar les dues lleres existents a l'àmbit del projecte, una per sobre deli l'altre per un torrent proper a. Al llarg del recorregut s'habilitaran zones d'estada i descans amb plantació d'arbrat, instal·lació de bancs i una font d'aigua potable.Aquesta nova via s'ha pressupostat en 374.758 euros i és previst que els treballs de construcció es puguin iniciar d’aquí a un any.