El Passeig, escenari de la primera trobada d'Urban Sketching de Manresa

Trenta-tres dibuixants i pintors van participat diumenge a la primera trobada d'al, que va ser organitzada pel, i amb la col·laboració de l'AVV de Passeig i Rodalies.Aquestes trobades consisteixen ad'una localitat i hi participen persones apassionades per l'art del dibuix, tant a nivell professional com a nivell aficionat, amb l'objectiu de capturar, a través de les seves eines (llapis, boli, tinta, aquarel·la...) els racons més característics i bonics, però també, la vida quotidiana de l'espai on estan ubicats.Aquest primer Urban Sketching de Manresa es va concentrar en el primer tram del Passeig, entre el, lai les terrasses dels bars on la gent se sol refugiar de la calor. La trobada va omplir aquesta zona de pintors i dibuixants de Manresa, però també de diversos municipis dels voltants.Al final de l'activitat es va convidar els participants a fer un vermut i a compartir les seves creacions i a conèixer-se intercanviant experiències. D'aquí en va sorgir la idea de crear un grup d'Urban Sketching Manresà. Els treballs realitzats durant l'esdeveniment es podran compartir a través de lesamb l'etiqueta #Uskmanresa per inspirar a altres a unir-se a futures edicions d'aquesta experiència i anar creant comunitat.