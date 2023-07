L'Avinent Manresa envia deu atletes al Campionat d'Espanya absolut

Deu atletes de l', dos homes i vuit dones, prendran part en ela l'aire lliure que es disputarà a partir de divendres a(Horta Sud), en uns campionats on tothom tindrà la vista posada en elque es disputarà a Budapest a finals d'agost.La participació manresana s'iniciarà el divendres a la tarda amb la llançadoraen la final del concurs de martell, on té el sisè millor rànquing, i l'obstaculistaen la final dels 3,000 metres obstacles, amb el novè millor registre de l'any. Ambdues atletes buscaràn la posició de finalista. En la mateixa jornada tambe hi prendrà part el velocista recent campió d'Espanya sub20 en 110 metres tanques a Sòria , que participarà en les sèries de 100 metres llisos (dissetè entre els participants), amb l'objectiu de passar a les semifinals de dissabte.En la jornada de dissabte al mati hi haurà la participació deen les semifinals dels 400 metres llisos on té la cinquena millor marca, amb la vista posada en la final de diumenge. Tambe hi serà(divuitena entre les participants) i(dotzè entre els participants), amb l'objectiu de passar a les semifinals dels 100 metres tanques i 110 metres tanques, respectivament.En la quarta jornada, dissabte a la tarda, la saltadoraparticiparà en la final del concurs de perxa (catorzena entre les participants), on buscarà situar-se en la millor posició possible.En la jornada de diumenge al matim hi prendran part les dues opcions més importants a ocupar posicions de privilegi per part manresana: la saltadoraen la final d'altura on té la tercera marca, ien javelina on té el quart millor llançament. Ambdues atletes, encara en categoria sub18, disputaran la final absoluta d'un Estatal.Tancarà la participació manresana en la darrera jornada la llançadoraen la final del concurs de pes on té la catorzena millor marca.En aquest estatal també hi participarà la banyolina(New Balance Team) en els 1.500 metres llisos, entrenada pel manresà, que buscarà el seu 16è titol estatal absolut, tot i que per a això haurà de donar la seva millor versió i imposar-se a les seves principals rivals, Marta Pérez i Águeda Marqués. Guerrero (New Balance Team), igual que la santjoanenca Meritxell Soler , tenen assegurada la seva participació en el Campionat del Món de Budapest en els 1.500 metres llisos i en marató.