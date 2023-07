L'Ajuntament de Manresa inicia treballs de millora del refugi antiaeri Renaixença

L'ha començat uns treballs de millora del refugi antiaeri de l'. L'actuació té una durada de cinc setmanes i un pressupost de 19.952 euros i està encaminada a donar solució als problemes derivats de les filtracions d'aigua i adequar l'espai per a usos culturals.Els treballs consisteixen, en primer lloc, en el sanejament de les voltes i dels paraments verticals afectats i en un petit enderroc d'un envà no original del refugi per a fer l'espai menys compartimentat. En segon lloc, davant la impossibilitat d'evitar les, s'ha dissenyat un sistema deper a la seva conducció al clavegueram i així minimitzar la humitat permanent. També es preveu netejar els residus de la zona de les latrines i es consolidarà, de manera fidedigna, les separacions de maó ceràmic per tal que no s'ensorrin. L'actuació es completa amb unaamb endolls, que donarà compliment a les mesures de seguretat necessàries per ampliar els usos culturals a l'interior del refugi.Aquest refugi antiaeri està situat sota la pista poliesportiva de l'Escola Renaixença i és el més ben conservat de Manresa, a més a més, de visitable per la ciutadania. Va ser construït a partir del mes de juny de l'any 1938, a l'etapa final de la. És un edifici protegit pel Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa i forma part de l'inventari delcom aL'edificació té un alt valor patrimonial per les seves característiques arquitectòniques i estilístiques i, sobretot, com a espai memorial per ser un escenari clau per explicar els fets històrics relacionats amb lai del país.En els últims anys s'hi ha fet diverses actuacions, com la instal·lació d'unpropi, la substitució de la porta d'entrada i la instal·lació de panells informatius a l'interior del refugi que conformen una exposició on s'explica el context de la Guerra Civil, els fets relacionats amb els bombardejos a Catalunya i a Manresa i es fa reconeixement a les 35 víctimes mortals ocasionades per l'aviació feixista a Manresa.