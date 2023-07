Endesa anuncia un tall de llum de sis hores a més de vint carrers del Barri Antic de Manresa

Indignació entre el comerç

farà un tall de subministrament elèctric a unadeldeel proper diumenge 6 d'agost durant sis hores, de les 7 del matí a les 1 del migdia, segons ha confirmat la companyia a. En un primer avís, la companyia havia anunciat el tall per a, en ple horari comercial.El tall també afectava l'edifici principal de l', a la plaça Major, 1, i diverses, o lao el, entre d'altres punts importants, a més a més de tot elo el carrer Vallfonollosa i els carrers i places compresos en aquest triangle. Per això, just després delde la companyia, l'Ajuntament ha fet gestions per a ajornar-lo, i en aquest cas, s'ha posposat fins al 6 d'agost.En la nota informativa, la companyia atribuïa el tall de llum a "uns treballs dea la xarxa de distribució". Endesa ha explicat que "és molt possible", però que en aquests casos "sempre s'agafa un marge ampli". Els treballs consisteixen en la descàrrega de dosfins al seu buidatge total, "que porta un temps", per poder-hiper fer les connexions de nous abonats de, a l'antiga. Un cop feta l'actuació, els dos centres de transformació s'han de tornar a carregar. "És una actuació necessària per donar resposta a aquesta demanda de comptadors", s'han justificat.El tall està anunciat per a una zona que comprèn des de la-temple inclòs- fins a la plaça de Puigmercadal -mercat inclòs-, carrer Sant Miquel, Vallfonollosa o plaça Major, on afecta l'edifici històric de l'Ajuntament, número 1 de la plaça, i altres dependències municipals, fins a un total de més de vint vies i espais de la zona, i noranta adreces de portal.Els, en un o els dos laterals, són baixada de la Seu, baixada dels Jueus, carrer Amigant, carrer Arbonés, baixada del Carme, carrer de les Beates, carrer del Bisbe, carrer Canal, carrer del Balç, carrer Fontanet, carrer de les Piques, plaça Puigmercadal, carrer Na Bastardes, carrer Pedregar, carrer Puigcardener, carrer Sabateria, carrer Sant Miquel, carrrer Sant Pere, carrer Vallcendrera, carrer Vallfonollosa, plaça d'en Creus, plaça Major, plaça Pedregar i plaça Sant Ignasi Malalt.Abans de l'anunci d'ajornament del tall de subministrament, elsi, sobretot, elsde la zona s'havien mostratamb el fet que necessitessin, però sobretot "per avisar amb". Els establiments de restauració o productes d'alimentació avisaven que l'anunci "ens enganxa amb" i lamentaven que "si haguéssim tingut més marge hauríem pogut".Ara, amb el canvi de dimecres per un diumenge d'agost, l'afectació a establiments es podrà reduir, però durant aproximadament sis hores tampocels demanin els clients. Això sí, guanyen setmanes per buidar congeladors i neveres.