Els Tirallongues continuen la seva progressió a Blanes

La colla castellera delsdeha actuat aquest passat dissabte ajuntament amb laamb motiu de la Festa Major d'aquesta localitat.Els manresans sortien amb dos pilars de 4 d'entrada. A primera ronda de castells descarregaven un, una segona, i una tercera. A la ronda de pilars executaven un pilar de 5 i s'acomiadaven de la jornada amb dos pilars de 4.La colla local, també anomenats, iniciaven la seva diada amb un pilar de 4 caminant. En les següents rondes mostraven un 2d6, un 3d7 que quedava com a intent desmuntat, un altre intent del 4d6 amb agulla, un 4d6, un 4d6 amb agulla i finalitzaven amb dos pilars de 4.Els Tirallongues tornaven a mostrar una altra sortida ambi, de nou, unes estructures molt sòlides com en el 3d6 aixecat per sota, que un cop més, es tornava a mostrar amb una molt bona execució i feia que es demanés un pis més per part dels membres de la colla pròximament.Els de laja preparen la seva propera diada que tindrà lloc el cap de setmana que ve dia 30 de juliol aamb motiu de la seva Festa Major.