Tret de sortida al tercer carril a la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí

Pla d’actuacions valorades en 50 milions d'euros

Elha licitat per un import de 2,2 milions d'euros les obres de construcció d'unentre. L'objectiu és millorar la fluïdesa del trànsit en aquest àmbit. En concret, es construirà un segon carril en sentit nord entre Sant Vicenç de Castellet i lai d'unaper reduir el trànsit de pas per l'actual travessera de Castellgalí. Les obres començaran el primer trimestre de l'any vinent i duraran cinc mesos. L'obra s'emmarca en el pla d'actuacions del Govern per reduir les congestions que es produeixen en aquest eix viari, especialment en hora punta, entrei Manresa.La primera peça d'aquesta intervenció que es licita és la construcció d’aquest segon carril en sentit nord mitjançant el perllongament de la incorporació de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objectiu d’afavorir la funcionalitat i la fluïdesa del trànsit. Les obres abasten una, des de l’enllaç de Sant Vicenç de Castellet i l’entrada de la travessera de Castellgalí. Es preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l’any vinent i tinguin una durada de cinc mesos.Per implantar el nou carril, s’ampliarà la plataforma de la carretera en sentit Manresa. Aquesta actuació comportarà laper protegir el terraplè de la carretera de possibles erosions i l’adequació de diversos. A més, es complementarà amb la instal·lació de barreres de seguretat, senyalització i abalisament. Així mateix, inclourà laa Castellgalí, en el tram entre la rotonda que dona servei al polígon industrial Pla del Riu I i la rotonda d’encreuament de la C-55 i la BV-1229.Segons informa Territori, en l’àmbit entre Castellbell i el Vilar i Manresa de la C-55, es produeixen episodis de congestió que es concentren principalment en el sentit nord de la carretera, entre la incorporació de lai l’inici de la travessera de Castellgalí, incloent l’accés des de Sant Vicenç de Castellet. L’hora punta correspon als matins laborables a partir de les 7.45h i es pot allargar fins a les 9h. Els divendres a la tarda també s’observen retencions entre les 17 i les 19h. En, les retencions són ocasionals i es produeixen a l’entrada de la travessera de Castellgalí.El Departament considera que l'opció tècnica més adient és la configuració a la C-55 d'un segon carril en sentit nord, continu, des de Sant Vicenç de Castellet fins ai d'una variant a Castellgalí. Tota aquesta actuació comporta una inversió de prop dei la millora de la fluïdesa en el trànsit que suposa un estalvi en emissions de 277 tones de CO2 anuals. En paral·lel a les obres ara impulsades, el Departament de Territori treballa en els estudis de la variant de Castellgalí i del tercer carril fins a la ronda de Manresa.