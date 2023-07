Pedro Martínez substitueix Salva Maldonado a la selecció catalana

El seleccionador catalàno podrà ser a la banqueta del Catalunya – Argentina d'aquest dimarts per culpa del virus de la. Així ho ha anunciat lael dia abans del partit que commemorarà el centenari de l'ens federatiu.Ràpidament, s'han mogut els fils per trobar un substitut. I aquest serà una cara coneguda. Tant de Maldonado com del públic dels'ha posat a disposició de la selecció catalana i serà qui dirigirà l'equip.La Federació Catalana ha agraït a Martínez la seva disponibilitat.