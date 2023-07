La plaça Neus Català de Manresa acollirà una exposició de pintures de gran format

La vintena de joves que han participat durant el mes de juliol a l'activitatde l'agendaexposaran aquesta setmana els seus treballs a laPallejà. La mostra està formada per vint pintures de gran format en les quals els i les joves hi han expressat i pintat els seus sentiments, preocupacions i projectes de futur.El taller Art Experience s'ha dut a terme durant cinc hores i en dos dies diferents de juny a la vora del, a sota del Pont Nou. L'activitat, basada en l', ha permès als joves utilitzar l'art com a eina útil per a l'autoconeixement i el creixement personal i com a instrument per afavorir l'expressió emocional i l'enfortiment de les relacions entre els membres del grup.L'objectiu del taller era alliberar bloquejos i emocions contingudes en el subconscient i poder-les expressar a través d'una. Per aconseguir-ho, el jovent es va envoltar de natura i música d'alta vibració i se'ls va facilitar material com un cavallet amb suport per pintar, un paper de gran format, pintures i pinzell.Abans i després de l'activitat, el grup de joves va gaudir d'una estona per reflexionar sobre les; i es va generar un espai de diàleg per comentar la sessió, participar i interactuar amb el conjunt de participants.En una segona fase del taller, es va treballar per projectar i plasmar al paper propostes per enfocar el seu futur en clau més positiva i mirar de redirigir elscap a accions de canvi.Leshan estat retocades digitalment i s'han imprès sobre unes grans lones que quedaran exposades durant tota la setmana a la plaça Neus Català Pallejà.L'activitat ha estat organitzada per l'Ajuntament de Manresa i el taller, conduït i realitzat per la tallerista Clara Cortina, d'. La documentació fotogràfica l'ha duta a terme el jove fotògraf. També hi ha col·laborat Althaia.