Les estelades tornen a onejar als espais públics de Manresa després de les campanyes electorals

Aquest dilluns a primera hora del matí treballadors de l'han restituït ali al pal de lales estelades que van ser retirades amb la convocatòria de lesdel passat mes de maig, i que van encadenar-se amb lesd'aquest diumenge.D'aquesta manera, el govern municipal de la ciutat manté en curs l'acord del ple del, quan la majoria del consistori va aprovar una moció a favor de penjar les dues banderes i que l'estelada presidiria l'que se celebra a la plaça amb el mateix nom.Arran de l'entrada delal govern de la ciutat, i que el seu candidat,, havia anunciat en campanya que negociaria l'entrada a qualsevol govern municipal amb la premisa de la retirada de les estelades dels espais públics, alguns agents i altres partits polítics van especular amb la possibilitat quehagués acceptat. La convocatòria immediata d'eleccions espanyoles just després dels comicis locals no van fer més que augmentar aquesta especulació tenint en compte que mantenint-se en període electoral, el govern no podia ordenar restituir les banderes. El passat 18 de juny NacióManresa ja va avançar que el nou govern de la ciutat, format a partir dels resultats de les eleccions municipals del 28-M, en les qüestions nacionals havia acordat respectar els acords de ple, i per tant. Oimés tenint en compte que la majoria independentista al ple no havia canviat des de llavors.Al propi alcaldeho va reiterar el passat dijous, en el primer ple ordinari del mandat 2023-27. Quan Junts li va preguntar que què faria amb les estelades en espais públics quan finalitzés la campanya electoral: "respectar els acord de ple" , va respondre, escuet.