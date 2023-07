S'inicien els treballs de restauració de la Torre de Santa Caterina

Una torre d'origen militar construïda el 1836

Un projecte que es complementarà amb l'Espai Quico Mestres Angla

L'ha iniciat els treballs de restauració de la, a la qual també construirà un. La torre, declaradaen la categoria de, té un important valor en el conjunt patrimonial dea la seva entrada a la ciutat.Aquests treballs permetran restaurar i consolidar l'edificació original, amb l'objectiu d'i deque actualment l'afecten. A la vegada, l'actuació dotarà la ciutat d'un nou mirador, amb la construcció a dins de la torre d'una estructura composta d'unaacabada amb unaal nivell superior del capçat de la torre.El projecte també preveu laque ara estan instal·lats als murs de la torre -tensors, estructures auxiliars, quadres elèctrics, antenes, etc.-. Pel que fa al, quedarà integrat a la nova estructura. Un cop retirats aquests elements, que actualment perjudiquen la preservació del bé, es procedirà a la, amb l'extracció de morters de ciment, la retirada de vegetació, el tractament contra la presència de líquens i el control de la salinització que provoca el desgast de la pedra, la reintegració i consolidació de la pedra deteriorada, la consolidació de les juntes entre els elements constructius i la, entre altres. Així mateix, es durà a terme unaa l'interior de la torre, amb l'excavació del subsol per a la instal·lació de l'estructura del mirador.El projecte té un pressupost de 246.233 euros (IVA inclòs), provinents dels fons-en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)- i d'una subvenció delde la Generalitat. És previst que les obres tinguin una durada de sis mesos. Mentre durin les obres es retirarà la senyera.El projecte s'inspira en una proposta que l'artista visualva fer el 2017, en la qual proposava una escala amb mirador a dins de la torre -entre altres intervencions-, que en aquell moment no es va materialitzar per falta de pressupost.La Torre de Santa Caterina porta el nom del turó on se situa. D'origen militar, va ser construïda durant la, el 1836. Gràcies a la seva situació geogràfica, és una de les principals referències visuals de la ciutat de Manresa. Forma part de la xarxa de punts d'interès de l'de Manresa i diversos dels seus recorreguts senyalitzats hi passen. La Torre de Santa Caterina és també la porta d'entrada a la ciutat del Camí Ignasià, l'indret per onva arribar a Manresa fa 500 anys.La restauració de la Torre de Santa Caterina es complementarà, als seus exteriors, amb el nou Espai Quico Mestres Angla, que es va anunciar el juny de 2022 . Es tracta d'un espai d'homenatge que envoltarà la torre amb una estructura que dibuixa una(de Quico) i que s'ha dissenyat amb la voluntat que sigui un lloc d'. El projecte es troba en aquests moments en mans de laque, un cop n'emeti l'informe favorable, ja es podrà aprovar i licitar.(Manresa 1948 – 2013) va ser un reconegut arquitecte i urbanista, impulsor d'una transformació urbana innovadora. Va ser l'autor del primerde la democràcia, que va realitzar entre el 1975 i el 1981. Als anys 90, va treballar a l'Ajuntament de Sabadell, on va dirigir la redacció del Pla General d'aquest municipi, el 1992. El 1995 va retornar a l'Ajuntament de Manresa, on va ser el responsable tècnic del desenvolupament del nou Pla General de 1997. Des de l'àrea d', va dirigir i gestionar projectes rellevants per la ciutat, com la, la revitalització del, la, el, la urbanització delo la