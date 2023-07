El lluitador ded'Esport7ha sumat una nova victòria en el circuit de la. Aquest dissabte, l'esportista navarclí ha aconseguit l'or en la, en la cinquena etapa puntuable per a la lliga SpainBJJ Tour, organitzada per la federació FIJJD.Alonso va competir en -85 kg, i va guanyar la final per estrangulació a l'oponent de l'escola(filial d'Elx).