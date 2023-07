Sant Fruitós de Bages celebrarà dissabte la desena edició de la Tomacada

La plaça de l'Església deacollirà el proper dissabte una nova edició de la festa popular gastronòmica de la, que enguany arriba a la seva desena edició.Aquesta trobada té per objectiu fer pedagogia i fomentar elentre la població, i alhoraque al llarg de l'any conreen els horts del municipi.La festa començarà a partir de les 7 de la tarda amb una xerrada sobre canvi climàtic i gestió de l'aigua, a càrrec de, de l'. A les 8 del vespre s'obriran a la ciutadania elsper tal que tothom qui ho desitgi pugui visitar-los.A les 9 del vespre se celebrarà el tradicionalamb amanida de tomàquet dels horts, pa amb tomàquet, botifarra i postres. Els tiquets es poden adquirir a Foto Isidre al preu de 7 euros els adults i 3 euros els infants menors de vuit anys. Prèviament al sopar, elamenitzarà la vetllada amb un concert amb música en directe.A partir de les 10 del vespre s'entregaran elsd'enguany. El concurs en aquesta edició tindrà tres modalitats: el tomàquet de més pes, el millor cistell amb productes de l'hort i el tomàquet més original.La festa està organitzada per la, eli l'Ajuntament i compta amb la col·laboració de Jordi Hi-Fi, Cal Fusteret, Can Ladis, el Nou Celler i el Club de la guitarra.