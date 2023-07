ERC aguanta a Moià i el Moianès l'embranzida socialista

Moianès 2023 Totes les dades Cens total: 11.019 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.150 64,89% Abstencions: 3.869 35,11% Vots nuls: 94 1,31% Vots en blanc: 72 1,01% Partit Vots %

Moià 2023 Totes les dades Cens total: 4.782 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.032 63,40% Abstencions: 1.750 36,59% Vots nuls: 27 0,89% Vots en blanc: 29 0,96% Partit Vots %

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.146.059 Escrutat 99,90% Vots comptabilitzats: 24.719.633 70,40% Abstencions: 10.392.941 29,59% Vots nuls: 260.801 1,05% Vots en blanc: 199.128 0,81% Partit Vots % Diputats

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 99,95% Vots comptabilitzats: 3.546.072 65,42% Abstencions: 1.874.202 34,57% Vots nuls: 31.940 0,90% Vots en blanc: 29.069 0,82% Partit Vots % Diputats

ha guanyat ali ales eleccions espanyoles que s'han celebrat aquest diumenge tot i que perdent molts suports respecte de fa quatre anys, i amb ela pocs vots tant a la comarca com a la capital. L'abstenció ha crescut més de 10 punts respecte de 2019.Al Moianès, ERC ha superat el PSC per 130 vots, 1.731 contra 1.601 (el 24,21% contra el 22,39%), iha estat la tercera força, amb 1.453 vots (el 20,32%). Darrera,ha aconseguit 816 vots (el 11,41%) i la, 504 (el 7,05%).han sumat 396 i 309 vots (el 5,54% i el 4,32%).Malgrat la victòria per la mínima dels republicans, la inèrcia de vot al Moianès ha estat la mateixa que al Bages : els partits d'pugen notablement, i elsperden la meitat de suports.