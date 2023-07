El PSC s'imposa a Manresa 15 anys després de la seva darrera victòria

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.037 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.162 61,80% Abstencions: 19.875 38,19% Vots nuls: 286 0,88% Vots en blanc: 274 0,85% Partit Vots %

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.145.950 Escrutat 95,03% Vots comptabilitzats: 23.470.187 70,27% Abstencions: 9.929.056 29,72% Vots nuls: 249.072 1,06% Vots en blanc: 188.611 0,81% Partit Vots % Diputats

L'aclaparadora victòria delha tingut la seva translació ali a, on els socialistes no s'imposaven en unes eleccions espanyoles, el 2008. La victòria del PSC a la comarca i a la seva capital ha estat, a més,. No tan contundent com al conjunt del país, però ambque la segona força,a Manresa, ial conjunt del Bages. En resum, tant a la ciutat com a la comarca, elshan pujat, i molt, i la suma de less'ha enfonsat.Com a exemple, a Manresa, malgrat quesobre la de fa quatre anys (61,8% contra 70,1%), tres de les quatre forces d'obediència espanyola. El PSC ha obtingut gairebé elque llavors, de 5.833 el 2019, a 9.980 aquest diumenge (del 15,90% al 31,3%); elha aconseguit també pujar substancialment, de 1.981 a 3.012 (del 5,40% al 9,44%), i, malgrat la baixada al conjunt de l'Estat, ha passat de 1.816 vots a 2.359 (del 4,95% al 7,4%)., respecte delde fa quatre anys, ha crescut en percentatge de vots (del 10,04% al 10,57%), però ha baixat lleugerament en xifres absolutes, de 3.685 a 3.372 vots, 313 menys.En canvi, els partits independentistes, sense excepció, han patit unaen xifres absolutes, que encara és. ERC ha passat de 9.964 vots a 5.091, o sigui, que n'ha perdutde votants que tenia, 4.873 (del 27,16% al 15,97%); Junts, de 7.748 a 5.510, o sigui 2.238 menys (del 21,12% al 17,28%), i laha perdut bous i esquelles, de 3.300 a 1.437, o sigui 1.863 menys (del 8,99% al 4,5%).Al conjunt del Bages el comportament ha estat molt similar que a la capital, amb l'única diferència que Junts i ERC s'intercanvien la segona i tercera posició i, en aquest cas, els republicans queden rere els[generals]CA09[/generals2023]