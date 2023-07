UManresa posa en marxa el Centre d'Estudis Socials

Millorar el desenvolupament de la comarca del Bages

Captar i retenir talent

Lad'ha posat en marxa el(CES), un organisme que treballarà per identificar i donar resposta a problemàtiques concretes que poden incidir en la qualitat de vida de les persones del Bages, aixi com en el desenvolupament d'empreses i institucions.El CES iniciarà la seva activitat el proper mes de setembre i el primer dels temes que analitzarà serà laque, per la seva formació i trajectòria, tinguin una alta capacitat per generar un impacte positiu a la comarca. Durant un any, una comissió, formada per persones tant vinculades a la Universitat com externes, analitzarà aquest tema per proposar solucions concretes al repte plantejat. El tema d'anàlisi serà diferent cada any i el decidirà un comitè d'experts.El Centre d'Estudis Socials pretén contribuir al desenvolupament dela partir de la identificació i l'anàlisi deque siguin importants per millorar la qualitat de vida tant de les persones com de les empreses i institucions de la comarca. Neix amb la intenció de convertir-se en un organisme que interpel·li la població, les empreses, les institucions i els diferents ens governamentals perEn aquest sentit, el CES es plantejade desenvolupament i millora de la qualitat de vida de les persones de lai de la competitivitat del teixit empresarial. Així mateix, aquest organisme proposarà solucions concretes, impulsarà el consens per executar-les i en farà un seguiment per avaluar-ne l'impacte.El primer dels temes que analitzarà el CES durant l'any acadèmic 2023-2024 girarà a l'entorn de les condicions que són necessàries per a la captació i retenció de persones d'alt impacte a la comarca del Bages. El conceptefa referència a aquelles persones que desenvolupen i sabenamb una gran incidència econòmica i social en el seu entorn. En aquest sentit, el primer estudi del CES analitzarà per què persones amb aquesta capacitat d'alt impactei per què no consideren la possibilitat d'instal·lar-s'hi. L'estudi es completarà amb un inventari de mesures per afavorir l'd'aquest talent a la comarca.Els resultats de l'estudi esi les actuacions que s'hi proposin es consensuaran amb els agents que les hagin de tirar endavant. El treball del CES culminarà amb una anàlisi de l'impacte aconseguit. amb les propostes que s'hagin tirat endavant.