Dos títols per a un total de quatre medalles de l'Avinent Manresa al Campionat d'Espanya sub20

Els atletes de l'han completat una brillant actuació alque s'ha disputat aquest cap de setmana a Sòria, ambper a un total de, inclosos dos-un d'ells igualat- i dues mínimes per a participat alde. A més, també han aconseguit una posició de finalista.s'ha proclamat campió d'Espanya dedesprés de superar el llistó sobre 5,15 metres, marca que suposa igualar el rècord absolut de l'Avinent Manresa i tenir la mínima per participar a Jerusalem.L'altre or ha estat per aen els. El santfruitosenc ha fet una excel·lent progressió en la prova. En eliminatòries ha aturat el cronòmetre en 13"98, que el classificava per a semifinals i suposava mínima per anar al Campionat d'Europa. Lluny de conformar-se, en semifinals ha rebaixat el seu temps fins a 13"93 i a la final s'ha proclamat campió amb un temps de 13"84.El protagonisme de Jan Díaz no ha acabat aquí. En la final deha aconseguit el bronze amb un millor salt de 7,32 metres i ha establert nou rècord absolut de l'entitat. La quarta medalla, d'argent, ha estat per al llançadoren el, on ha llançat l'artefacte fins a 58,48 metres.La posició de finalista ha estat per a, també en martell, amb un llançament de 43,98 metres, que li ha suposat la vuitena posició final. De la resta d'atletes de l'Avinent Manresa,ha estat onzè i, tretzè, en una tàctica final dels 3.000 metres llisos, amb 9'01"77 i 9'08"25, respectivament; iha ocupat la catorzena posició en les semifinals dels 400 metres llisos amb un cronòmetre de 59"15, que no l'ha permès accedir a la final.