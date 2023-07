El calendari de Segona RFEF no donarà treva al CE Manresa des de l'inici

El sorteig del calendari de la pròxima temporada aque ha celebrat aquesta setmana laha donat uns emparellaments d'inici de lliga que no donarà massa temps al nou míster del CE Manresa, Xavi Corominas , a acoblar els nombrosos canvis que està vivint el primer equip després de la. Tres dels sis primers equips als que s'enfrontaran els del Congost van promocionar per pujar a Primera RFEF la temporada passada.La lliga al grup 3 de Segona RFEF començarà el 3 de setembre amb una complicada visita dels blanc-i-vermells al camp de l', que l'any passat va ser amb els manresans fins a la recta final competint per les places de promoció d'ascens. El primer partit al Congost es disputarà set dies després amb la visita del, tercer la temporada passada, i continuarà de nou al Congost on es rebrà la, que va ser segon.La quarta i cinquena jornada portaran l'equip a viatjar al camp del complicadíssimi a rebre unque, tot i la irregular campanya passada, sempre és un perill. Per si aquest inici no fos complicat, a la sisena jornada tocarà visita a l', de manera que en sis partits, el CE Manresa ja s'haurà enfrontat a tots els equips que van promocionar per pujar a Primera en l'anterior edició.Després de rebre ela la setena jornada, no serà fins a la vuitena que els del Congost no s'enfrontaran a un recent ascendit des deamb la visita al. Després n'encadenarà tres més: rebrà laa la novena jornada, visitarà l'a la desena i vindrà el Congost ela l'onzena. A la dotzena, el CE Manresa visitarà el, que la temporada passada va militar també a Segona RFEF, però al grup 5, i per tant no hi ha referents propers la categoria.A la tretzena jornada, el Congost rebrà la visita del segon equip català que ha pujat de Tercera, l'. La lliga blanc-i-vermella continuarà al Rico Pérez contra l', i a la quinzena jornada tornarà a Manresa per rebre l'únic equip que ha arribat al grup després d'haver baixat de, el. L'últim partit abans de Nadal, i el penúltim de la primera volta, serà visitant el. L'endemà de Reis, el CE Manresa tornarà a la lliga rebent la

