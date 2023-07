La Festa del Tomàquet del Bages ven més de 1.200 quilos en el Mercat final

Elque s'ha celebrat aquest dissabte al matí al tram del Passeig davant del Casino ha confirmat la tendència a la creixent participació que la setenahavia anat assenyalant durant tota la setmana, i ha tancat al migdia amb xifres de rècord, amb més de mil compradors i més de 1.200 quilos de tomàquet local venuts en poc més de quatre hores.Un continu de persones han passat aquest dissabte pel Mercat del Tomàquet que tancava una setmana d'activitats al voltant del producte estrella de l', i no només han comprat tomàquets sinó que també han adquirit, que eren els productes convidats aquesta setena edició. A més, s'han omplert tots elsque s'han fet al llarg del matí en un espai específic, que han hagut de penjar el cartell de complet davant l'alta demanda.A més, segons l'organització, aquesta setena edició ha confirmat el creixent interès per la Festa del Tomàquet des de. Un autobús ha arribat especialment des deper participar en el Mercat, i alguns dels premiats en els sortejos eren de més enllà del Bages.Elshan mostrat la seva satisfacció per la venda realitzada i també perquè elque es vol donar des de la Festa es va assumint cada vegada més pel públic.Amb el Mercat del Tomàquet finalitza una setmana d'activitats a l'entorn de l', que ha inclòs tastos, àpats, visites, demostracions i que any rere any pren més embranzida.