Les visites a la Manresa Desconeguda entraran a l'Hospital de Sant Andreu i al convent de Sant Francesc

Laoferirà una nova oportunitat per a descobrir edificis i espais patrimonials de la ciutat que no acostumen a estar oberts al públic en el marc de les visites a la Manresa Desconeguda. Aquest any, s'obriran les portes de l'i de l'antigaels dies 24 i 25 d'agost, respectivament. Per visitar-los, caldrà fer reserva prèvia a partir del 21 d'agost a través del web de Manresa Turisme o, presencialment, a l'Oficina de Turisme de Manresa.La visita a tots dos espais és una cita única per conèixer la història i el patrimoni cultural de la ciutat. El dia 24 d'agost, es podrà visitar el que fa més de 700 anys era uni ara és un centre assistencial. L'Hospital de Sant Andreu obrirà al públic una part de les seves estances, una visita per gaudir d'una grani de l'evolució de l'edifici al llarg dels anys. També es podran visitar les ales de l'edifici on es desenvoluparà un nou projecte assistencial. La visita començarà a la plaça de l'Hospital a les 5 de la tarda i tindrà una durada d'una hora.El 25 d'agost, també a les 5 de la tarda, es podrà visitar l'convertit amb els anys en l'i que el curs que ve passarà a ser públic amb el nom d'Institut Escola Manresa. Durant la visita es podrà veure l'interior de l'església i alguns vestigis de les antigues estances del convent. La visita començarà a la plaça Icària amb carrer de les Campanes i també durarà una hora aproximadament.Totes dues visites són gratuïtes i necessiten inscripció prèvia. Aquest pas es podrà fer a partir del dilluns 21 d'agost a les 10 h fins que s'exhaureixin les entrades. La inscripció es pot fer per internet o anant presencialment a l', a la plaça Major, 10. L'horari de l'oficina és dilluns de 10 a 14 h i de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h. Les dues visites són parcialment accessibles a persones amb. Es poden indicar necessitats específiques a l'Oficina de Turisme quan es faci la reserva d'entrada.Les visites de laestan organitzades per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del, l', la, lai l'