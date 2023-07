El Consell Comarcal del Bages aprova el cartipàs per al mandat 2023-2027

Atenció a les persones

Desenvolupament territorial

Serveis interns i atenció ciutadana

Continuïtat del programa RUBIK

Elha estat aquest divendres l'escenari del ple delen què s'ha aprovat el cartipàs per al mandat 2023-2027. El nou govern de l'ens comarcal, amb la presidència d'Eloi Hernàndez Mosella i liderat per, s'estructura a partir de tres vicepresidències que responen als eixos estratègics d'atenció a les persones, desenvolupament territorial i serveis interns i atenció a la ciutadania.La vicepresidència primera es correspon a l'àmbit d'i té al capdavantque coordinarà les conselleries de Joventut, Cultura i Esports, Serveis Socials Bàsics (), Serveis Socials d'Atenció Especialitzats () i Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat ().La vicepresidència segona té com a eix central eli té com a vicepresident, que tindrà sota la seva responsabilitat les conselleries de Turisme, Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural (), Sostenibilitat Ambiental i Protecció Civil () i Serveis Tècnics als Municipis ().Finalment, la tercera vicepresidència se centra en elsi compta amb el vicepresidentque assumeix la conselleria d'Administració i Transparència i també coordinarà la conselleria d'Atenció Ciutadana, Consum i Habitatge ().En el marc del ple d'aquesta tarda, el Consell Comarcal del Bages ha aprovat la continuïtat del programaque aquest 2023 ha permès als ajuntaments de la comarcaun total de 28 persones en situació de vulnerabilitat i que tenen dificultats d'inserció.El programa arribarà a la desena edició i compta amb la coordinació de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca. Aquest últim any més del 70% de les persones contractades han estat majors de 40 anys, l'altre 30% han estat d'edats entre els 21 i 39 anys, de les quals el 60% han estat dones i el 40% homes.