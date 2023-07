Mor Anna Rotllan, fundadora de la Francophonie a Manresa

Aquesta matinada ha mort, fundadora de la festa de la Francophonie a Manresa, que aquesta primavera va celebrar la seva 24a edició amb un homenatge acom a espectacle central d'una setmana que, any rere any, convertia la ciutat en la capital catalana de la francofonia, amb activitats dedicades a la llengua i a la cultura franceses.Catedràtica de francès de l', copresidenta de l'i chevalier de l', Rotllan va ser reconeguda el 2020 amb el Premi Séquia "per la tenacitat i constància en l'impuls de la festa de la Francophonie a Manresa des de fa 20 anys, per l'amplitud d'horitzons i l'actitud emprenedora que l'ha dut a fer créixer la festa amb propostes ambicioses i contribuint a dinamitzar culturalment la ciutat i a projectar-ne el nom a nivell internacional i per la seva visió comunitària en la defensa del batxillerat nocturn com una eina de promoció personal i de segona oportunitat acadèmica per a persones que, d'altra manera, haurien abandonat el sistema educatiu".En les properes hores es donaran a conèixer els detalls del seu comiat