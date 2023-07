El concert de Judit Neddermann regala Clara Peya al Sons del Camí de Manresa

"Quin concert!" completavaabraçada a la seva amigadesprés que el cel es desfés en llàgrimes al final, durant la interpretació que les dues artistasses havien fet d'Alfonsina y el mar, de, en el penúltim episodi del Sons del Camí de Manresa d'enguany. Una pluja que ha durat el que dura el tema."Quin concert!", que havia ofert als dos-cents espectadors que s'havien aplegat all'amor, la pau, el ritme i la simpatia habitual de la vilassarenca, i que havia conclòs amb el regal de de la millor perxera de teclats del país."Quin concert!" a l'esquena d'una basílica que s'il·luminava amb els llamps que arribaven de l'Anoia mentre l'artista lamentava un vent que era. "Quin concert!".Elha ofert un concert, aquest dissabte, que serà recordat per les caramboles que s'hi han anat donant que, lluny de fer-lo dramàtic, l'han convertit en particular, únic. La lluentor natural de Neddermann s'ha sumat a unai a un públic lliurat, però que per moments s'ha mostrat massa Ignasià.L'artista ha anat mostrant la seva potència i versatilitat amb un Lar que lliga amor, ritme i un compromís que ha esclatat amb la interpretació d'un emotiu Pau acompanyada de, un tema que a la peça original canta amb, i amb la zamba final dedicada a Storni.El cicle Sons del Camí de 2023 posarà punt i final aquest dissabte amb, que té tot el paper venut des de fa temps.