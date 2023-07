Col·loquen trampes contra l'espècie invasora de bernat marbrejat a les piscines de Sant Fruitós

L'(IRTA) de la Generalitat ha instal·lat aquest divendres dues trampes niu en arbres de les piscines municipals deon s'ha detectat la presència de l'insecte bernat marbrejat, una espècie invasora que, però que sí que és molesta quan a la tardor busca amagatalls a les cases per hivernar i també pot provocar pèrdues econòmiques als conreus.Tècnics de l'IRTA han ubicat dues trampes niu en dos dels arbres de leson s'hi ha detectat una major presència d'aquesta espècie. De forma setmanal, tècnics especialistes d'aquest institut faran seguiment de l'estat d'aquestes instal·lacions i dels exemplars que hi hagi. Es demana a la ciutadania que no manipulin aquestes instal·lacions.Elés un insecte originari de la Xina, Japó i Corea. Es va trobar per primera vegada a Catalunya l'any 2016 i des de llavors se l'ha anat trobant a tot el territori. Té una gran capacitat de colonització.