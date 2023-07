Vuit atletes de l'Avinent Manresa, al Campionat d'Espanya sub20

Vuit atletes de l', sis nois i dues noies, participaran en ela l'aire lliure que es disputarà aquest cap de setmana a Sòria.El saltadori el llançadorsón, en principi, les millors opcions de l'entitat manresana per aconseguir títols. Ambdós encapçalen el rànquing estatal de la present temporada en les seves proves,El santfruitosencsortirà també amb grans opcions d'ocupar posicions de privilegi. Actualment té la segona millor marca estatal d'aquest 2023 eli la cinquena elEl quatrecentistalluitarà a les semifinals de dissabte delsper fer valer la seva vuitena posició en el rànquing i entrar a la final de diumenge. La llançadora, sisena millor marca en, buscarà assegurar la seva presència a la final.La quatrecentista, amb l'onzè millor registre entre les participants, sortirà a les semifinals dels 400 metres llisos a intentar classificar-se per a la final de diumenge. I els fondistesprendran part dissabte en la final dels 3.000 metres llisos que reunirà als setze millors atletes estatals en la distància de la present temporada. Cal afegir que per a Miquel Cruz serà la seva darrera competició abans de marxar cap alsper continuar creixent com a atleta, alhora de iniciar i poder compaginar els estudis universitaris.