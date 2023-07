Rècord de participació en les activitats del Juliol Jove de Sant Salvador de Guardiola

La sisena edició deldeha superat totes les expectatives de públic, doblant la participació de l'any passat. La sortida aha sigut l'activitat més reeixida, portant 115 joves al parc d'atraccions conjuntament amb l'associació. Per posar en context, l'any passat n'eren una cinquantena.En aquest sentit, l'àrea de joventut de l'ha programat per al mes de juliol catorze activitats aptes per a tots els públics amb la voluntat de ser gratuïtes i obertes a tothom. La majoria d'activitats es fan a les tardes en espais municipals com el casal de joves Can Sansa, La Sala o l'esplanada de davant del pavelló.La primera activitat, el, va anar dirigida als alumnes que aquest any han cursat 6è a l'i que, a partir d'ara, se separen en quatre instituts de Manresa. La resta d'activitats estan planificades per joves de 12 a 30 anys del municipi.D'aquesta manera, el Juliol Jove es troba a la tercera setmana d'activitats després de celebrar activitats esportives, un taller de cuina, un taller de castells amb elsi la sortida a Port Aventura.Les propostes han continuat aquesta setmana amb un taller de grafitis i una sessió de realitat virtual amb l'empresa manresana. El Juliol Jove de 2023 acabarà la setmana que ve amb més tallers, una sortida a la piscina i una festa de cloenda.