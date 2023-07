El govern de Castellbell augmenta les dedicacions i el global destinat a sous

Més dedicació

Increment de dedicació, no de sou

L'ha aprovat el cartipàs per al mandat 2023-2027. El consistoridels sis regidors de l'equip de Govern que passaran a tenir una dedicació global d'1,77 a 1,95 jornades laborals en aquest mandat. El màxim permès per la llei per municipis amb la població de Castellbell i el Vilar és de tres jornades laborals, que equival a tres dedicacions senceres. A l'haver-hi més dedicació també s'incrementa la partida destinada als sous, però mantenint el preu unitari.Laaugmenta en 9.511 euros respecte a l'any passat. Passa dels 93.826 euros bruts de 2022 (incloses despeses de Seguretat Social) als 103.338 (incloses despeses de Seguretat Social) per l'increment de la dedicació dels membres de l'equip de Govern. L'alcaldemanté el sou brut de 40.000 euros anuals amb una dedicació del 100% assumint les regidories de Seguretat Ciutadana i Emergències, Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Sostenibilitat i Transparència i Comunicació.Per la seva part, la regidoratindrà una dedicació del 35% amb un sou brut de 14.000 euros anuals liderant les regidories de Participació Ciutadana i Entitats, Igualtat, Turisme i Cultura i Serveis Generals.assumeix les regidories d'Esports, Salut, Gent Gran amb una dedicació del 30% i un sou brut de 12.000 euros anuals. Finalment,té responsabilitat en les regidories d'Educació, Serveis Socials, Infància i Joventut amb una dedicació del 30% i un sou brut de 12.000 euros anuals.La resta de membres de l'equip de Govern són(regidories d'Hisenda, Promoció Econòmica i Empresa i Comerç) i(regidories de Via Pública i Obres i Urbanisme i Urbanitzacions). Mantenen les retribucions de l'anterior equip de Govern amb 350 euros per a cada sessió de la Junta de Govern Local.El nou equip de Govern de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que fa poc més d'un mes que està liderant el consistori ha fet un ajust a l'alça de les dedicacions d'algunes regidores i regidors perquè, entenen, "l'actual situació de l'Ajuntament requereix d'una major dedicació perels recursos municipals".