Col·legis electorals a Manresa

Escola Les Bases (carrer del Puigmal, 16)

Centre Cívic Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50)

Centre d'Esplai “Nostra Llar” (carrer Dos de Maig, 26)

Associació Veïns i Veïnes Sant Pau (carrer Cardener, 12)

Conservatori Municipal de Música (carrer Ignasi Balcells, 12-14)

Edifici de l'Ajuntament (Plaça Major, 6)

Escola d'Art (carrer Infants, 2)

Escola Bages (carrer Séquia, 55)

Escola La Font (carrer Sant Cristòfol, 43)

Escola La Séquia (carrer Camí Vell de Santpedor, 36-38)

Escola Pare Algué (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16)

Escola Muntanya del Drac (Grup Pare Ignasi Puig – El Xup)

Pavelló Pujolet (carrer Sant Fruitós, 26)

Escola Sant Ignasi (carrer Mestre Albagés,1)

Escola Serra i Hunter (Grup de la Balconada)

Institut Lacetània (Avinguda de les Bases, 51)

Institut Guillem Catà (carrer Rosa Sensat, 6)

Institut Lluís de Peguera (plaça Espanya, 2)

Institut Pius Font i Quer (carrer Amadeu Vives, 21)

Casal Cívic i Comunitari Mion-Puigberenguer (plaça Democràcia,1)

Un total de 52.037 manresans estan cridats a les urnes aquest diumenge 23 de juliol, dia en què se celebraran les. La xifra d'electors és inferior a la de les darreres eleccions espanyoles celebrades el 10 de novembre de 2019, quan van tenir dret a vot 52.589 veïns i veïnes de la ciutat, i també de les, fa dos mesos, quan van ser 52.263 persones.A més a més, durant tota lala ciutadania podrà fer ús dels telèfons 938 782 412, 938 782 413, 938 782 480 i 938 782 300 per tal de fer consultes i comunicar incidències. També hi haurà un servei d'atenció presencial a l', a la plaça Major número 1.Pel que fa als col·legis electorals, n'hi haurà 20 amb un total de 82 meses. Com a novetat respectes a les passades eleccions municipals del 28 de maig, en aquestes eleccions s'ha incorporat elen substitució de l'escola Renaixença, equipament que està en obres.L'Ajuntament de Manresa desplegarà un operatiu per informar sobrede les eleccions estatals a través de la seva web i xarxes socials