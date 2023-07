Nil Duarte plega com a delegat del Baxi Manresa

Ha estat un viatge espectacular al vostre costat…✨



GRÀCIES PER TOT… GRÀCIES PER TANT!🙏🏻🥹



SOM-HI RESA!!!❤️🤍❤️🤍❤️ @BasquetManresa pic.twitter.com/q9XxPwnLD9 — Nil Duarte Riba (@nilduarteriba) July 19, 2023

sorprenia tothom la nit del passat dimecres en anunciar que deixava de ser el delegat del primer equip deldesprés de nou temporades. La sorpresa no arriba tant pel fet en ell mateix, ja que decisions com aquesta són habituals en el món del bàsquet quan es volen emprendre nous reptes, sinó per l'hora en què es va fer l'anunci. Va ser el mateix Duarte qui ho va comunicar a través del seu compte deals voltants de dos quarts d'onze de la nit. Les reaccions no es van fer pregar. Club, tècnics, aficionats i integrants dels mitjans de comunicació van agrair a Duarte la seva tasca i li van desitjar molta sort en el seu futur professional.Es desconeix quin serà el proper destí del jadel Baxi Manresa.