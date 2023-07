La calor asfixiant d'estiu entra de ple en l'estrena del nou Ajuntament de Manresa

Ni l'aire condicionat funcionant a màxima potència al saló de sessions de l'aquest dijous al matí no ha evitat que l'ambient del primer ple ordinari del mandat s'hagi acabat encenent amb diversos fronts oberts però, sobretot, entre l'alcalde republicài el cap de Junts, ara principal força a l'oposició,, quan s'ha arribat a la part de preguntes després d'un debat previ amputat per la proximitat de lesde diumenge.El primer ple del mandat havia d'estar marcat per dos efectes principals: per l'a 2/4 de 10, fet que ha tornat a ser criticat des de l'oposició, i per tenir un, ja que les eleccions espanyoles de diumenge impedien la presentació de proposicions, fet també criticat per l'oposició, i perquè els donar comptes i els dictàmens presentats pel govern eren. Però en comptes d'això, el focus ha anat als dos principals líders polítics de la ciutat, que han mostrat durant la sessió -però sobretot al final- que lluny d'apropar posicions des de les eleccions, dos mesos després la sevaDurant el ple han sovintejat les respostes tallants en debats amb fons tècnic, sovint relacionats amb-tots dos són arquitectes-, però el desencadenant final d'una mala maror manifesta -i mig dissimulada fins llavors- ha estat quan s'ha arribat a l'apartat de preguntes, on els postconvergents en presentaven set, i el govern ha informat que les respondrien en el següent ple. "Podem fer política o, com fan vostès, entrar una bateria de set preguntes ahir a les 8 del vespre i esperar que avui al matí els donem resposta. També necessitem unes hores per dormir", ha sentenciat l'alcalde.Més que la quantitat i hora d'entrada de les preguntes, però, el que sembla que pot haverha estat el seu to: dues repreguntaven directament l'alcalde sobre declaracions que havia fet ai l'; altres assenyalaven incongruències dels socis de govern d'- sobre afirmacions fetes durant la campanya, o una altra preguntava sobre la no acceptació d'una proposició per definir unpel tema electoral. Per contrapartida, la decisió de l'alcalde de delegar les respostes a la portaveu del governtot i que les preguntes l'interpel·laven directament a ell, també haMalgrat que entre males cares, la majoria de preguntes s'han respost amb un "", que és una "fórmula que contempla el nou ROM" -també amb crítiques des de l'oposició-, com ha recordat l'alcalde, una pregunta sobre la definició del futur model de gestió del complex museístic de l', ha rebaixat el to: "la regidora de Cultura els respondrà en el proper ple", en un cas que clarament no s'hauria pogut respondre amb poc marge de temps.També ha respost la interpel·lació directa sobre si després de les eleccions de diumenge es restituiran les, entenent que el PSC havia dit en campanya que si era al govern es treurien: "respectarem els acord vigents de ple". O sigui, que les estelades tornaran a onejar a la ciutat a partir de dilluns com ja havia avançat NacióManresa poc després de les eleccions Finalment, l'alcalde sí que ha respost àmpliament l'última pregunta sobre l'organització de l'aforament del saló de sessions durant el ple d'investidura del passat 17 de juny en què els ponentsseguits per decidir qui entrava i qui no. "La sala era plena de amics i familiars d'ERC". Després d'una primera resposta en el mateix sentit per part d'Homs, després de la repregunta, Aloy no s'ha quedat curt i ha repassat una a una totes persones quei lesper assistir a ple "que la cap de Protocol". "La resta de places es van cobrir per ordre d'arribada i hi havia gent que va fer", ha sentenciat.En una de les seves intervencions finals, Bacardit ha assegurat que "seguiremcom fem avui, durant els propers anys [...] mentre continuïn patrimonialitzant la institució". Tocarà, doncs, acostumar-se a aquest nou format de plens.